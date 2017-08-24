События

12:51 24.08.2017

Один украинский военный ранен в Новоалександровке, еще один получил травму в Крымском

Двое украинских военнослужащих травмированы в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе за минувшие сутки, погибших нет, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За сутки в результате боевых действий, к счастью, никто не погиб, двое наших военных пострадали. Один военный получил травму в Крымском (Луганская обл.), еще один наш воин ранен в результате обстрела в Новоалександровке (Донецкая обл.)", - сказал он на брифинге в четверг в Киеве.

А.Мотузяник проинформировал, что противник активно применял тяжелое вооружение лишь на Луганском направлении, на Донецком и Мариупольском - лишь стрелковое.

Ранее пресс-центр штаба АТО сообщал о 18 обстрелах со стороны боевиков за минувшие сутки и о том, что один украинский защитник был ранен, один получил боевую травму.

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Интерфакс-Украина
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