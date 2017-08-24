События

11:47 24.08.2017

В Украину к концу недели вернется летнее тепло

В ближайшие сутки на территорию Украины будет перемещаться более теплая и преимущественно сухая воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр.

Ожидается погода без осадков, лишь на севере Левобережья ночью небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с.

Температура 8-13°, на побережье морей 14-17°, днем 23-28°, на высокогорье Карпат 16-18°.

В Киеве - без осадков, температура ночью 10-12°, днем 24-26°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 25 августа самая высокая температура днем была +33,1 в 1903 году, самая низкая ночью +8,1 в 1950 году.

26 августа - без осадков, лишь в отдельных районах западных областей небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный, 3-8 м/с.

Температура ночью 12-17°, на побережье морей около 20°; днём 23-28°, в южной части местами 30-33°.

В Киеве - без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 26-28°.

24 августа на 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 20-23°, в Днепре возле Киева 22°.

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