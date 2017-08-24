Анонимное сообщение о покушении на Порошенко может быть просто шуткой

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк подчеркивает, что правоохранители ищут неизвестного, анонсировавшего покушение на президента Украины Петра Порошенко во время визита в Харьковскую область 22 августа, и не исключает, что это "чья-то идиотская шутка".

"Бесспорно, Служба безопасности Украины и соответствующие подразделения, осуществляющие функции охраны главы государства, всегда должны быть готовы и не привязываться к тем или иным сообщениям. Насколько я знаю, проводится соответствующее выяснение обстоятельств этого сообщения, а также поиск анонима, и я думаю, что как только информация будет выяснена, о ней сообщат", - сказал З.Шкиряк в эфире 5-го канала.

По его словам, в этом случае "можно рассматривать два варианта", и не исключено, что это просто "чья-то идиотская шутка".

"Другое дело, что многие люди, так называемые "минеры", не осознают, что за это предусмотрено суровое наказание ", - напомнил З.Шкиряк.

При этом он указал, что если бы угрозы были реальными, то решение принимало бы Управление государственной охраны, которое отвечает за охрану президента, и мероприятия тогда могли бы быть отменены или перенесены.

Как сообщал ранее источник, Служба безопасности Украины разыскивает неизвестного, позвонившего в дежурную часть Харьковского облуправления спецслужбы и сообщившего, что на президента П.Порошенко во время визита в область будет совершено покушение.

"Был звонок в дежурную часть управления вчера (во вторник, 22 августа – ИФ) между 11-ю и 12-ю часами. Звонок был совершен при помощи IP-телефонии. Механический голос, напоминающий женский, сказал, что на президента будет совершено покушение во время его визита в Харьковскую область. В связи со звонком были скорректированы некоторые организационные моменты визита", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, по данному факту начато уголовное производство по ст. 112 (покушение на жизнь государственного деятеля) УК Украины. Правоохранители проводят поисковые мероприятия, чтобы найти и установить того, кто совершил звонок.