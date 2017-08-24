Порошенко: 200 тыс. человек прошли через 6 волн мобилизации в Украине, около 100 тыс. стали контрактниками

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что на сегодняшний день 200 тыс. человек прошли через 6 волн мобилизации, около 100 тыс. отправились служить по контракту.

"200 тыс. прошли через 6 волн мобилизации, уже около 100 тыс. сейчас добровольно пошли служить по контракту, 130 тыс. воинов с боевым опытом зачислены в мобилизационный резерв, и в случае обострения ситуации готовы быстро вернуться в строй", - сказал президент, выступая на военном параде в Киеве по случаю Дня Независимости Украины.

Он также сообщил, что 42 военнослужащих получили звание Героя Украины. При этом президент проинформировал, что в День Независимости подписал указ о присвоении звания Героя Украины с вручением ордена "Золотая звезда" еще двум военнослужащим – лейтенанту Василию Тарасюку и капитану Евгению Лоскоту (посмертно) – за исключительное мужество, героизм и самопожертвование, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.

"24-летний лейтенант Василий Тарасюк, мужественный защитник Авдеевской промзоны - одной из самых горячих точек на нынешней линии столкновения. И капитан Евгений Лоскот, который в 14-м году остановил движение колонны россиян в сторону Счастья. Попав в окружение, последней гранатой подорвал себя, воскликнув при этом "Слава Украине!" - рассказал президент, добавив, что указы о присвоении им самого почетного звания подписаны сегодня.

"200 участников парада ранее отмечены государственными наградами за фронтовую отвагу", - также сказал он.