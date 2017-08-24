В ночь на День Независимости боевики 18 раз нарушали тишину

За минувшие сутки боевики 18 раз нарушили перемирие, один украинский защитник был ранен, один получил боевую травму, сообщает пресс-служба штаба АТО.

Под обстрелы гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали украинские позиции в Авдеевской промзоне, в Зайцевом и около шахты Бутовка на Донецком направлении. А около 23 часов вечера боевики почти час из стрелкового оружия обстреливали дома мирных жителей Майорская.

На Луганском направлении в конце суток противник дважды открывал огонь из 82-миллиметровых минометов в районе Новоалександровки. Вследствие этих обстрелов один украинский военный получил ранения. Также случаи применения боевиками гранатометов зафиксированы на подступах к Катериновки и Крымскому.

На Приморском направлении бандиты обстреливали опорные пункты сил АТО в окрестностях Павлополя, Широкиного и Лебединского.