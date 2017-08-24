Безвизом воспользовались 200 тыс. украинцев

Со времени введения безвизового режима Украины с Европейским союзом 200 тыс. украинцев воспользовались безвизом, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

"Накануне празднования 26-й годовщины Дня Независимости Украины правом безвизовых путешествий уже воспользовались 200 000 украинцев. При этом более 76 000 наших граждан использовали для путешествий авиационный транспорт, а остальные направлялись через автомобильные или железнодорожные пункты пропуска", - информируют в ведомстве.

Также уточняется, что всего с начала безвизового режима зафиксировано 57 отказов украинцам в пересечении границы, подавляющее большинство из которых из-за не подтверждения цели поездки и нарушения европейского миграционного законодательства во время предыдущих поездок.