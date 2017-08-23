Сайдик отмечает вклад лидеров "нормандской четверки" в достижение "школьного перемирия" на Донбассе

Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе Мартин Сайдик надеется, что поддержка лидеров "нормандской четверки" будет способствовать соблюдению "школьного" перемирия.

"Я надеюсь, что с поддержкой от лидеров нормандского формата действительно будут предприняты сейчас решения, чтобы обеспечить опять бесперебойное и бессрочное прекращение огня", - сказал М.Сайдик на брифинге в среду в Минске по итогам заседания ТКГ.

Он приветствовал публичную поддержку этого решения лидерами Украины и Российской Федерации, канцлером Германии и президентом Франции.

"Это действительно качественно новый момент - что мы получили поддержку до нашего решения вчера от лидеров нормандского формата. Такого ещё не было", - заметил он.

Как сообщалось, стороны конфликта договорились в среду о бессрочном прекращении огня с 25 августа в связи с началом учебного года. Накануне состоялся телефонный разговор лидеров "нормандского" формата.