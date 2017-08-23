Освобождение заложников заблокировано из-за ОРДЛО

Среди приоритетов работы Трехсторонней контактной группы остается освобождение заложников, этот процесс по-прежнему заблокирован из-за требований ОРДЛО, сообщила пресс-секретарь второго президента Украины, представителя страны в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер.

"Освобождение заложников остается одним из главных вопросов работы Трехсторонней контактной группы. Этот процесс остается заблокированным из-за неконструктивной позиции ОРДЛО: их представители хотят освобождения 42 человек, которые не имеют никакого отношения к событиям на Донбассе", - написала она на своей странице в соцсети Фейсбук в среду по итогам заседания ТКГ в Минске.