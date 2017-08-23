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18:14 23.08.2017

Турчинов не исключает новых попыток военного вмешательства РФ в дела Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов и министр обороны Эстонии Юри Луйк (Jüri Luik) на встрече в Киеве в среду обсудили перспективу совместных проектов в военно-технической сфере, а также стратегические командно-штабные учения ВС РФ "Запад-2017", начавшиеся в Беларуси.

"Проведение таких масштабных учений не может быть лишь обычным мероприятием боевой подготовки. Речь идет о демонстрации решимости российского военно-политического руководства жестко реагировать на любые попытки мирового сообщества отвечать силовым способом на их очередные военные авантюры", - прокомментировал А.Турчинов учения "Запад-2017", передает пресс-служба СНБО.

При этом он указал, что не исключает новых попыток военного вмешательства РФ в дела Украины, Беларуси, стран Южного Кавказа и Центральной Азии.

Кроме того, стороны обсудили перспективы совместных проектов в военно-технической сфере, а также сотрудничества в вопросах кибербезопасности.

В свою очередь, Ю.Луйк отметил, что Эстония "всегда поддерживала территориальную целостность Украины и настаивает на дальнейшем усилении санкций против страны-агрессора".

"Вопрос независимости Украины для нас чрезвычайно важен. Это вопрос безопасности Европы". - сказал он.

Глава Минобороны Эстонии отметил, что их страна высоко ценит сотрудничество с Украиной. "Мы надеемся и в дальнейшем углублять двустороннее сотрудничество и готовы всячески помогать вашей стране", - заверил он.

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