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18:06 23.08.2017

Суд продлили меру пресечения Насирову до 21 октября

Соломенский районный суд Киева продлил меру пресечения отстраненному от должности главы Государственной фискальной службы Украины Роману Насирову до 21 октября.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение суд принял на заседании в среду вечером.

Как сообщалось, детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) уведомили о подозрении в совершении преступления главу ГФС Р.Насирова 2 марта 2017 года, после чего его задержали в больнице "Феофания". Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Соломенский райсуд Киева 7 марта избрал Р.Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой залога в сумме 100 млн грн. 16 марта в САП сообщили, что за Р.Насирова его супруга внесла указанный залог.

2 июня стало известно, что Соломенский райсуд Киева отказал Р.Насирову в пересмотре его меры пресечения.

28 июля директор НАБУ Артем Сытник сообщил о завершении расследования дела в отношении Р.Насирова и вручении ему окончательного подозрения.

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