События

17:34 23.08.2017

Киев ждет летальное оружие от стран-партнеров, пока помощь предоставила только Литва - Полторак

Украина на данный момент получила летальное оружие только от Литвы, но надеется на предоставление такого оружия и от других стран-партнеров, подчеркивает министр обороны Украины Степан Полторак.

"С первого дня российской агрессии… мы обратились ко всем странам мира с просьбой оказать нам помощь в виде летального оружия. Нам такую помощь предоставила пока только Литва. Мы продолжаем ждать и готовы к получению летального оружия. Но для этого нужно решение не наше, а стран-партнеров. Мы очень надеемся на такую поддержку", - сказал С.Полторак журналистам на выставке вооружений в центре Киева в среду.

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Интерфакс-Украина
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