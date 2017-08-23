Глава СБУ призывает украинцев не ездить на заработки в РФ, чтобы не стать жертвой провокаций российских спецслужб

Ситуация с украинцами, которых российские спецслужбы намеревались использовать для совершения терактов на территории РФ для дальнейшей дискредитации Украины, могла иметь серьезные негативные последствия не только для Украины, но и в целом европейской безопасности, считает глава СБУ Василий Грицак.

"Эта информация имеет чрезвычайную важность, как мы считаем, поскольку она касается не только Украины, но и могла иметь катастрофические последствия для европейской безопасности", - сказал глава СБУ в среду на встрече с журналистами в Киеве.

Он обратил внимание, что в упомянутом недавнем случае российские спецслужбы фактически готовили провокацию. "Скорее всего, это наше допущение… Должен был быть обязательно какой-то большой теракт или диверсия со значительными жертвами, а во всех последующих местах могли быть найдены взрывчатка или "закладки", химические вещества которые должны были бы быть аналогичными тем, которые могли найти на дне рюкзаков (у украинцев – ИФ)", - рассказал глава СБУ.

В.Грицак рассказал, что украинцы, которых пыталась использовать ФСБ, должны были быть обвинены не только в терактах: в одной из инструкций "речь идет об уничтожении человека якобы на заказ прокурора Самарской области".

Глава СБУ подчеркнул, что спецслужбы РФ как минимум две группы направили в Россию для "отработки спектакля в возможной подготовкой украинскими гражданами - "АТОшниками" диверсий и терактов на территории Российской Федерации".

"Мы не убеждены, что мы взяли всех членов группы. Мы задержали человека, зовут его Игорь, и он подтвердил, что играл роль куратора группы, которая выезжала в Россию", - сказал В.Грицак.

"Мы вытащили на свет тот факт, что российские спецслужбы готовили ужасные провокации, ужасные вещи с человеческими жертвами на своей территории, чтобы потом это использовать как старт для атаки на Украину… Я не хочу фантазировать, какие вещи могли случиться уже сегодня, накануне или во время празднования Дня Независимости Украины, если бы нам не удалось быстро отреагировать и расследовать это дело", - отметил он.

По приблизительным данным, рассказал В.Грицак, около 2 млн украинцев находится на территории РФ как люди, выехавшие на заработки.

"Мы проводим контрразведывательную работу после их возвращения, проводим так называемые контрразведывательные опросы, и мы впечатлены количеством, так называемых, вербовочных подходов к простым украинцам: не обязательно это должны быть квалифицированные работники… мы впечатлены количеством вербовочных подходов и задачами, которые ставит перед ними РФ", - добавил В.Грицак.

Он обратился к украинцам: "Россия ведет активное агентурное проникновение в Украину. Я обращаюсь к украинцам… прошу: пожалуйста, это неправильно сейчас ехать на заработки в Россию. Я пойму нашего гражданина, который поедет на заработки в Польшу, страны Балтии, Европу, но не в Россию…"

По его словам, люди, которые едут на заработки в РФ, могут быть "явно или вслепую использованы для постановок российских спецслужб".

"Я даю слово, что тут (в истории с украинцами, которых российские спецслужбы вслепую пытались использовать для совершения терактов на территории РФ с целью дальнейшей дискредитации Украины – ИФ) нет ничего нашего чего-то придуманного. Мы не придумывали этот сценарий, но мы шокированы этим всем, какую границу уже перешла спецслужба РФ", - подытожил В.Грицак.

Как сообщалось, 17 августа глава СБУ на брифинге сообщил, что ФСБ России "втемную" использует граждан Украины - участников АТО в своих операциях. В.Грицак отметил, что руководители этого центра получили задание от ФСБ подобрать из числа бывших воинов АТО - граждан Украины кандидатов для якобы заработков в России. И в качестве посредников привлекли двух граждан Украины.

"Трем бывшим участникам АТО, а именно Бондарь Юрий, Морозов Сергей и Юркевич Станислав, жителям Днепропетровской области посредники предложили выехать в Москву и осуществить там незначительные строительные работы, за это получить хорошее вознаграждение… Именно на этих бывших военнослужащих планировали повесить собственноручно подготовленное, как мы считаем, диверсии или теракты в Москве и не только в Москве", - сказал В.Грицак.

Перед отправкой в РФ вербовщики отсняли у завербованных граждан Украины удостоверения участников АТО. В.Грицак также отметил, что пребывание украинцев на российской территории фиксировалось на видеокамеру от момента их выезда в Россию. По его словам, экс-военнослужащих заставили сдать свои документы.

Глава СБУ также рассказал, что им были выданы мобильные телефоны, сумки с инструментами и одежда. В дальнейшем, по словам В.Грицака, это должно было быть использовано как доказательство подготовки Украиной терактов в Москве.