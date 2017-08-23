События

16:19 23.08.2017

Глава СБУ заверяет, что спецслужба не допустит провокаций в День Независимости

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заверяет, что спецслужба сделает все возможное для недопущения каких-либо провокаций во время празднования Дня Независимости в Украине.

"Я хочу заверить вас, что служба делает и будет делать всё возможное для того, чтобы праздники прошли нормально… В работе у нас есть немало материалов, в которых речь идет о том, что, скажем так, нехорошие люди, группы готовятся испортить праздник разными способами, и речь не идет о террористических актах", - сказал он на встрече с журналистами в среду в Киеве, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина", располагает ли СБУ оперативной информацией о возможных провокациях и других угрозах 24 августа.

Глава СБУ отметил, что у спецслужб есть хорошее взаимодействие по обмену информацией с Национальной полицией и Национальной гвардией.

"Поверьте мне: служба будет делать всё возможное для того, чтобы украинские граждане, иностранцы, которые находятся в Украине, праздновали этот праздник спокойно", - заявил В.Грицак.

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Интерфакс-Украина
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