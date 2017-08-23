Правоохранители ищут неизвестного, анонсировавшего покушение на Порошенко

Служба безопасности Украины разыскивает неизвестного, позвонившего в дежурную часть Харьковского облуправления спецслужбы и сообщившего, что на президента Украины Петра Порошенко во время визита в область будет совершено покушение.

"Был звонок в дежурную часть управления вчера (во вторник, 22 августа – ИФ) между 11-ю и 12-ю часами. Звонок был совершен при помощи IP-телефонии. Механический голос, напоминающий женский, сказал, что на президента будет совершено покушение во время его визита в Харьковскую область. В связи со звонком были скорректированы некоторые организационные моменты визита", - сообщил корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, по данному факту начато уголовное производство по ст. 112 (покушение на жизнь государственного деятеля) УК Украины. Правоохранители проводят поисковые мероприятия, чтобы найти и установить того, кто совершил звонок.

Как сообщалось, 22 августа П.Порошенко посетил Харьковскую область, где принял участие в церемонии открытия после первого за 17 лет капремонта моста через р.Северский Донец в г.Изюм.