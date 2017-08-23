Бизнесмен Дыминский не явился на допрос по делу о смертельном ДТП

Бизнесмен Петр Дыминский, который может быть причастен к смертельному ДТП во Львовской области, не явился к следователю на допрос в среду, следующий допрос, на который его вызвали, запланирован на пятницу, сообщил советник министра внутренних дел Украины, народный депутат фракции "Народный фронт"Антон Геращенко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Он не прибыл. В понедельник ему официально вручили две повестки – на среду на 10 утра и на пятницу. Если он не явится и в пятницу, тогда следствие будет организовывать привод... При этом на допросе Дыминский может не давать показания, но он должен явиться", - сказал А.Геращенко, добавив, что П.Дыминский в этом деле в настоящее время фигурирует как свидетель.

Он добавил, что адвокаты бизнесмена не связывались со следователем, чтобы предупредить о невозможности П.Дыминского явиться на допрос. По словам народного депутата, о вылете бизнесмена в Женеву также никто предупрежден не был.

А.Геращенко напомнил, что следствие установило: человек, который заявил, что был за рулем в момент ДТП, на самом деле тогда не управлял автомобилем. "Есть несколько версий. Это может быть Дыминский, или может быть кто-то из близких ему людей, ради которых пошли на фальсификацию результатов и на подставное лицо", - пояснил он.

Как сообщалось, 18 августа на автодороге "Львов-Краковец" вблизи с.Ямельня Яворовского района Львовской области водитель автомобиля Mercedes-Benz S65 совершил столкновение с автомобилем Opel Astra, в результате чего погибла водитель "Опеля", 31-летняя жительница одного из сел Яворовского района Наталья Трила. В полиции изначально заявили, что за рулем "Мерседеса" был "43-летний львовянин".

Родственник погибшей Степан Мацевко, сообщивший о трагедии, утверждает, что за рулем "Мерседеса" находился сам П.Дыминский, а его сопровождал внедорожник Lexus. После ДТП П.Дыминский пересел в Lexus и скрылся с места происшествия, охранник, в свою очередь, утверждает, что находился за рулем автомобиля.

По информации СМИ, вину в ДТП взял на себя охранник П.Дыминского Андрей Борщ, который, как правило, ездит в кортеже в авто охраны бизнесмена. 21 августа Галицкий районный суд Львова принял решение о его аресте на два месяца без возможности внесения залога.

Во вторник народный депутат фракции "Народный фронт"Антон Геращенко сообщил, что допрос П.Дыминского назначен на 23 августа, ему уже вручена повестка, однако тот в 15:00 того же дня вылетел из Львова в Женеву (Швейцария). По данным МВД, П.Дыминскому вручена повестка для проведения следственных действий в кабинете следователя отдела расследования ДТП следственного управления Львовского облуправления Нацполиции.

По словам А.Геращенко, Генеральная прокуратура определила подследственность расследования дела о возможной причастности П.Дыминского к гибели Н.Трилы за Главным следственным управлением Нацполиции.

П.Дыминский, 1954 г. р. – почетный президент ФК "Карпаты", совладелец телеканала ZІК, народный депутат Украины IV созыва.