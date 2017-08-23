Украина отправляет в Беларусь верификаторов для наблюдения за учениями "Запад 2017"

Для наблюдения за военными учениями "Запад 2017" в Беларусь по приглашению отбудут два украинских верификатора, говорится в сообщении управления по связям с общественностью Вооруженных сил Украины, опубликованном на странице Генерального штаба ВСУ в соцсети Facebook в среду.

"Украинская сторона подтверждает факт приглашения представителей Украины для наблюдения за ходом военных учений "Запад 2017", которые должны состояться на территории Республики Беларусь с участием войск Российской Федерации. Как сообщает управление верификации Генерального штаба ВСУ, по приглашению белорусской стороны в период с 16 по 20 сентября за ходом учений будут наблюдать два украинских верификатора", - говорится в сообщении.

"В соответствии с положениями Венского документа 2011 о мерах укрепления доверия и безопасности Украины получила от Республики Беларусь официальное приглашение к участию двух представителей ВСУ в наблюдении за военной деятельностью во время проведения этапа практических действий войск (сил) в рамках совместного стратегического учения "Запад-2017"на территории Республики Беларусь период 16-20.09.2017", - сообщают украинские верификаторы.

Кроме Украины, приглашение наблюдать за учениями "Запад 2017" получили Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Швеция и Эстония.