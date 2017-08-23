События

13:00 23.08.2017

На День независимости и в пятницу в Украине будет прохладно, но почти без осадков

На День Независимости, 24 августа, погоду Украины будет определять прохладный воздух североатлантического происхождения, сообщает Укргидрометцентр.

В этот день в Украине осадков не будет, лишь ночью в северной части местами ожидается небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м/с, порывистый.

Температура ночью 8-13°, днем 17-22°; в Карпатах ночью 2-7° тепла, днем 14-19°; в южной части ночью 11-16°, днем 23-28°.

В Киеве ночью ожидается местами небольшой дождь, днем без осадков; температура ночью 10-12°, днем 18-20°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 24 августа самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 35,8 градусов жары в 2007 году, самая низкая ночью на отметке 7,4 градусов выше ноля в 1907 году.

В пятницу, 25 августа, в Украине без осадков, лишь на севере Левобережья небольшой дождь. Ветер преимущественно западный, 3-10 м/с. Температура ночью 8-13°, в южной части 11-16°; днем 22-27°.

В Киеве 25 августа - без осадков, ветер преимущественно западный, 3-8 м/с, температура ночью 11-13°, днем 23-25°.

23 августа температура воды в Черном и Азовском морях 20-25°, в Днепре возле Киева 21°.

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Интерфакс-Украина
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