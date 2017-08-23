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11:05 23.08.2017

В Киеве состоялась церемония поднятия Государственного флага Украины

В Киеве по случаю Дня Государственного флага Украины на Софийской площади состоялась церемония поднятия украинского флага.

По информации пресс-службы президента, в церемонии приняли участие глава государства Петр Порошенко с женой Мариной, спикер парламента Андрей Парубий, премьер-министр Владимир Гройсман с членами правительства, секретарь СНБО Александр Турчинов, глава АП Игорь Райнин и мэр Киева Виталий Кличко.

Государственный флаг вместе с президентом поднимали 5 воинов-освободителей Донбасса – полковник Давид Чубинашвили, майор Евгений Коваль, капитан Роман Скробак, лейтенант Тарас Кучма и старшина Кирилл Щукин.

Также в среду в 9:00 состоялось торжественное поднятие Государственного флага на кургане возле Музея истории запорожского казачества на острове Хортица в Запорожье. В церемонии принял участие генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, глава Запорожской обладминистрации Константин Брыль, представители городской и областной власти, общественности, военные, волонтеры.

Как сообщает управление связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры, Ю.Луценко поздравил участников мероприятия с праздником и выразил убеждение, что украинцы смогут завоевать свою свободу и построить богатую и счастливую страну. Также за выдающиеся личные достижения были вручены государственные награды по случаю Дня независимости Украины.

Украина 23 августа празднует День Государственного флага, 24 августа – День Независимости.

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