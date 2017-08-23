Национальный флаг символизирует красоту природы, трудолюбие и свободолюбие народа - Гройсман

Национальный флаг символизирует красоту природы, трудолюбие и свободолюбие народа, говорится в поздравлении премьер-министра Украины Владимира Гройсмана по случаю Дня флага.

"Поздравляю с Днем флага! Под этим знаменем украинцы утверждали стремление к независимости и соборности. Он символизирует красоту нашей природы, трудолюбие и свободолюбие народа", - говорится в поздравлении, опубликованом на странице В.Гройсмана в социальной сети Facebook.

По его словам, под сине-желтым флагом "наши бесстрашные воины защищают страну от агрессора".

"Пусть он и дальше объединяет украинцев от востока до запада и от севера до юга", - говорится в поздравлении.