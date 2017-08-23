События

06:25 23.08.2017

За минувшие сутки боевики 28 раз обстреляли позиции ВСУ, четверо военнослужащих ранены – штаб

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 28 раз нарушили режим тишины. Трое украинских военных были ранены, один получил боевую травму, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"В районе проведения АТО в конце минувших суток русско-оккупационные группировки активизировали обстрелы украинских позиций с использованием тяжелого вооружения", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в среду утром.

На приморском направлении боевики дважды били из артиллерии калибра 122-мм по опорным пунктам ВСУ на подступах к Талаковке и Водяному. Около 20.00 НВФ не прицельно выпустили не менее 6 снарядов калибра 152-мм возле поселка Водяное - в район, где нет украинских позиций. Кроме того, в конце суток под минометный огонь боевиков дважды попали украинские опорные пункты вблизи Гнутово, а из гранатометов обстреливались окрестности Павлополя.

На донецком направлении напряженная обстановка и в дальнейшем сохраняется в Авдеевской промзоне, где с 19.00 и почти до полуночи боевики вели огонь по позициям ВСУ с 120-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В ответ украинские военные накрывали боевиков плотным огнем. В результате такого противостояния один военнослужащий ВСУ получил ранения. Также вечером и ночью боевики открывали огонь в районе Луганского, Троицкого, Зайцевого и шахты Бутовка.

На луганском направлении НВФ из минометов и гранатометов били по украинским опорным пунктам в окрестностях Новоалександровки и Крымского. В результате обстрелов двое украинских защитников получили ранения.

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Интерфакс-Украина
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