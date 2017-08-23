События

04:45 23.08.2017

Трое киевлян наладили на рынке "Петровка" продажу дисков с порнографией под видом учебных пособий

Правоохранители задержали в Киевской области организатора сбыта на книжном рынке "Петровка" в Киеве порнографической продукции, продавца и производителя.

Как сообщает Главное управление Национальной полиции в Киевской области, трое киевлян продавали запрещенные видеоматериалы на книжном рынке "Петровка" под видом учебных пособий для школьников и студентов. Стоимость контрафактного DVD-диска со взрослой или детской "клубничкой" составляла 150 грн.

Оперативники провели 6 обысков на торговых точках и в помещениях злоумышленников. Обнаружена и изъята компьютерная техника и полиграфическое оборудование, использовавшиеся для изготовления и распространения запрещенного контента, а также денежные средства, жесткие диски и около 500 DVD-дисков готовой продукции со сценами сексуального характера, в том числе с участием несовершеннолетних.

В настоящее время продолжаются следственные действия. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Полицейские устанавливают других причастных лиц.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Лидеры Нормандского формата поддержали запланированное на 23 августа прекращение огня по случаю начала учебного года – заявление

Бизнесмен Дыминский, чей допрос назначен на 23 августа, вылетел в Швейцарию

Порошенко намерен презентовать идею введения миротворцев на Донбасс на Генассамблее ООН в сентябре

Грузия обратилась к Евросоюзу с просьбой оказать помощь в тушении пожара в Боржомском ущелье

Суд продлил Гужве меру пресечения

ПОСЛЕДНЕЕ

Госсекретарь США утверждает, что Москва поставляет вооружения афганскому движению "Талибан"

Несколько фотовыставок, посвященных участникам АТО, откроются в "Украинском доме" в Киеве 24 августа

В Белом Доме сняли режим ЧП

Пожар в Харьковском апелляционном админсуде локализован - ГСЧС

Пожару в Харьковском апелляционном админсуде присвоена третья категория сложности

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Контроллеры купить
РЕКЛАМА