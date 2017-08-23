Госсекретарь США утверждает, что Москва поставляет вооружения афганскому движению "Талибан"

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во вторник обвинил Россию в поставках вооружений экстремистскому афганскому движению "Талибан".

"Россия действительно поставляет вооружения "Талибану" и это, конечно, является нарушением международных норм и нарушением норм СБ ООН. Конечно, мы бы выступили против этого и показали бы России (что это неправильно - ИФ). Если кто-то хочет поставлять вооружения, это должно делаться через афганское правительство", - заявил Р.Тиллерсон во вторник в ходе брифинга госдепартамента США.