Лидеры Нормандского формата поддержали запланированное на 23 августа прекращения огня по случаю начала учебного года – заявление

Президент Украины Петр Порошенко во вторник вечером провел телефонный разговор с главами государств Нормандского формата. Участники переговоров поддержали предложение о прекращении огня по случаю начала учебного года, сообщил сайт лидера Украины.

По результатам телефонного разговора главы государств Нормандского формата согласовали совместное заявление.

"Участники формата выразили решительную поддержку запланированного на 23 августа 2017 решение Трехсторонней контактной группы объявить режим прекращения огня по случаю начала учебного года", – говорится в сообщении на сайте президента Украины во вторник вечером.

Главы Украины, Франции, Германии и России выразили надежду, что прекращение огня приведет к устойчивому улучшению ситуации безопасности в интересах школьников и всего гражданского населения Донбасса.

"На основе устойчивого режима прекращения огня лидеры подтвердили персональную приверженность дальнейшей имплементации Минских договоренностей", говорится в заявлении.

Также П.Порошенко сообщил о посещении города Счастье, возле оккупированного Луганска, и встречу там с представителями передовой базы СММ ОБСЕ, которая базируется на постоянной основе в Станице Луганской.

Вместе с тем, президент Украины призвал собеседников поддержать немедленное освобождение всех украинских заложников, которые незаконно содержатся в плену.