События

23:21 22.08.2017

Пожар в Харьковском апелляционном админсуде локализован - ГСЧС

Спасателям удалось локализовать пожар в здании административного апелляционного суда Харьковской области.

"На данный момент локализация уже есть", - сообщили корреспонденту агентства Интерфакс-Украина в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.

По словам собеседника агентства, площадь пожара составила порядка 1,5 тыс кв.м.

"Огонь возник на крыше, но по пустотам и внутренним конструкциям прогары пошли на третий этаж, в некоторых местах дошли до второго и даже до первого этажа", - сказали в пресс-службе.

На данный момент, по данным ГСЧС за медицинской помощью никто не обращался. Эвакуация людей, находившихся в здании на момент возгорания, была проведена до приезда спасателей.

В ликвидации пожара задействованы более 30 единиц техники (в т.ч. 24 автоцистерны и 5 автолестниц) и около 150 человек личного состава ГСЧС.

Как сообщалось, во вторник вечером возник пожар в здании апелляционного административного суда Харьковской области. По предварительной информации, причиной возгорания стала молния.

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