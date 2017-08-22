Пожару в Харьковском апелляционном админсуде присвоена третья категория сложности

Пожару, возникшему во вторник вечером в здании апелляционного административного суда Харьковской области, присвоена повышенная категория сложности.

"Пожару присвоена третья категория сложности. Для его ликвидации задействовано более 20 единиц техники (автоцистерны и автолестницы)", - сообщили корреспонденту агентства Интерфакс-Украина в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Как сообщалось, во вторник вечером возник пожар в здании апелляционного административного суда Харьковской области. По предварительной информации, причиной возгорания стала молния.