События

21:30 22.08.2017

В Харькове горит апелляционный админсуд

В здании Апелляционного административного суда Харьковской области во вторник вечером возник пожар, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

"Поступил вызов, по предварительной информации горит крыша здания. На место выехали подразделения ГСЧС, они сейчас там работают", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Собеседник агентства также подтвердил, что по предварительной информации, причиной возгорания стала молния.

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Интерфакс-Украина
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