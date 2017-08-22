В Апелляционном суде Киева пояснили отмену приговора воевавшему на стороне "ДНР" бразильцу Лусварги

Апелляционный суд города Киева обосновывает свое постановление от 17 августа об отмене приговора воевавшему на Донбассе на стороне "ДНР" гражданину Бразилии Рафаэлю Маркусу Лусваргхи нарушением подсудности.

"Сторона защиты в интересах Рафаэля Маркуса Лусваргхи подала апелляционные жалобы, сославшись на то, что судом первой инстанции нарушены правила подсудности… Доводы защитника о нарушении судом первой инстанции правил подсудности заслуживают внимания", - сообщается на странице Апелляционного суда столицы во вторник.

В суде ссылаются на положения Уголовно-процессуального кодекса Украины, разъяснения Высшего специализированного суда и закон "Об осуществлении правосудия и уголовного производства в связи с проведением АТО" и отмечают, что дела, подсудные Киевскому районному суда города Донецка, в территориальной юрисдикции которого он совершал инкриминируемые ему преступления, должны рассматриваться в Павлоградском горрайонном суде Днепропетровской области. При этом постановление суда о том, что уголовное производство подсудно Печерскому районному суду Киева было принято без соответствующей мотивации, поэтому "доводы защитника в этой части являются обоснованными".

Кроме того, коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда Киева установила, что суд первой инстанции нарушил право обвиняемого на защиту. "Обвиняемый, не понимая объем своих прав, согласился на проведение судебного заседания в порядке ч.3 ст.349 УПК Украины, чем сузил свои права", - отмечают в суде.

В пояснении также напомнили, что Р.М.Лусваргхи заявил о применении к нему физического насилия "Согласно практике ЕСПЧ при отсутствии убедительных объяснений со стороны правоохранительных органов о причинах возникновения телесных повреждений у лиц, находящихся под стражей и позже сделавших заявления о применении к ним пыток, национальные суды должны делать выводы о нарушениях прав человека в связи с незаконными методами ведения следствия. Кроме того, такие факты свидетельствуют о несправедливости уголовного производства в целом, в частности обвинительного приговора, в основу которого положены показания, полученные с такими нарушениями", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, украинские правоохранители задержали иностранного вербовщика в октябре прошлого года в аэропорту "Борисполь" сразу после его прибытия в Украину из Бразилии. Следствие установило, что с сентября 2014г по май 2015г гражданин Бразилии находился в составе 1-го мотострелкового батальона "Викинг" 1-й бригады "ДНР".

В прокуратуре отметили, что данный иностранец выполнял функции управляющего ротой, инструктора и разведчика в бандформированиях "ДНР". Участвовал в боевых действиях в районе с.Вергулевка, Первомайское, Горловки, Старобешево, боях под Дебальцево, Донецком аэропорту. Вербовал иностранцев, преимущественно бразильцев, в состав незаконных вооруженных формирований, а также совершал неоднократные разведывательные вылазки на позиции Вооруженных сил Украины и корректировал артиллерийский огонь по украинским позициям.

25 января 2017 года Печерский райсуд г.Киева признал виновным воевавшего на востоке Украины гражданина Бразилии, который причастен к созданию террористической организации "ДНР" и вербовке наемников для террористов. Р.М.Лусваргхи был признан виновным в совершении преступлений по ч.1 ст.258-3 ("создание террористической группы или террористической организации"), ч.2 ст.260 ("Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований") Уголовного кодекса Украины, ему было назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

18 августа Апелляционный суд Киева удовлетворил апелляционные жалобы защитника в интересах Р.М.Лусварги и его самого, отменив приговор суда первой инстанции, приговорившего иностранца к 13 годам лишения свободы. Также апелляционный суд продлил обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток, начиная с 17 августа, до 15 октября 2017 года включительно.