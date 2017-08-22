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18:52 22.08.2017

Порошенко намерен презентовать идею введения миротворцев на Донбасс на Генассамблее ООН в сентябре

Президент Украины Петр Порошенко намерен презентовать идею введения миротворцев на Донбасс на сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре.

"Идею с миротворцами я собираюсь в следующем месяце презентовать в Нью-Йорке на сессии Генеральной ассамблеи ООН. Да, страна-агрессор является постоянным членом Совбеза ООН и, к сожалению, владеет правом вето, но это не значит, что мы не должны стремиться к такому решению", - сказал он во время своего выступления в Северодонецке Луганской области во вторник.

П.Порошенко отметил, 24 июля во время телефонных переговоров лидеров стран "нормандского формата" он акцентировал на необходимости введения на Донбасс миротворческой миссии ООН с мандатом Совбеза ООН.

"Чтобы это было гарантией того, что на Донбассе прекратят стрелять, гарантией того, что Россия прекратить поставлять боевиков и выведет свои регулярные подразделения, заберет оружие, которое она поставила, чтобы убивать украинцев. И я подчеркиваю, что как только Россия заберет свои войска, то у нас нет никаких поводов для конфликтов и дискуссий", - подчеркнул он.

Президент указал, что вопрос "миротворческой миссии ООН и вооруженной миссии ОБСЕ" продвигается очень тяжело. "Все упирается в категорическое нежелание Российской Федерации установить мир на Донбассе, более того, в нежелание оставить Украину в покое. Но я уверен, что вода камень точит", - отметил он.

Именно поэтому П.Порошенко намерен презентовать эту идею на Генассамблее ООН в сентябре.

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