Штаб АТО информирует о 8 нарушениях режима тишины боевиками с полуночи

Незаконные вооруженные формирования на Донбассе 8 раз нарушили перемирие с начала суток вторника по состоянию на 18:00, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"С полуночи российско-оккупационные группировки 8 раз нарушили перемирие, что несколько меньше, чем в предыдущие дни. В основном противник открывал огонь из стрелкового оружия и гранатометов. Однако полностью от запрещенного вооружения боевики все же не отказались", - говорится в тексте сводки.

Около полуночи боевики выпустили 20 мин калибра 120 и 82 мм по опорным пунктам сил АТО вблизи г.Марьинка Донецкой области, после чего обстреляли из крупнокалиберных пулеметов дома мирных жителей г.Красногоровка.

"На донецком направлении под огнем противника оказались наши укрепления в районе Авдеевской промзоны и Каменки. А на луганском преступники обстреливали силы АТО из гранатометов вблизи Донца и Крымского", - говорится в сводке.

При этом в штабе АТО отмечают, что в последнее время боевики начали зажигательными патронами и минами выжигать сухостой, посадки и даже дома мирных жителей Донбасса. Ветер быстро разносит огонь и иногда пожара достигают украинских опорных пунктов. "Когда же наши бойцы и спасатели пытаются потушить пламя, по ним работают вражеские снайперы. Основная цель этой тактики - уничтожить перед передним краем нашей обороны системы инженерных заграждений, минные поля, демаскировать огневые точки и позиции", - говорится в сообщении.

В пресс-центре сообщают, что по этой причине за последнее время горели дома гражданского населения в Жованке, Песках, Каменце и многих других населенных пунктах.

"Силы АТО, украинские спасатели сделают все, чтобы укротить огонь и защитить гражданское население", - заявляют в пресс-центре штаба АТО.