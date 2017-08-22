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17:58 22.08.2017

Минфин США ввел санкции против четверых россиян и одной российской компании за контакты с КНДР

Министерство финансов США ввело индивидуальные санкции против шести физических лиц, включая четырех граждан РФ, из-за контактов торгового характера с КНДР, говорится в пресс-релизе американского Минфина, опубликованном на его сайте.

В санкционный список внесены Рубен Киракосян, Михаил Писклин, Андрей Сербин и Ирина Хуиш.

Также санкции касаются российской компании "Гефест-М" и ряда фирм из КНР, Сингапура и Намибии.

"Это неприемлемо, чтобы физические лица и компании в Китае, в России или где-либо еще позволяли Северной Корее получать доход для развития оружия массового уничтожения и для дестабилизации региона. Мы предпринимаем действия, согласующиеся с санкциями ООН, чтобы показать: за нарушение санкций и за поддержку Северной Кореи будут последствия; и чтобы предотвратить подобную активность в будущем", - говорится в заявлении главы Минфина США Стивена Мнучина, размещенном на сайте ведомства.

В Минфине США уточнили, что последние санкции касаются физлиц и организаций, которые помогают лицам, уже подпавшим под санкции в связи с поддержкой ядерной и ракетной программ КНДР. Также речь идет о взаимодействии с КНДР на энергетическом рынке, о помощи КНДР в экспорте ее рабочей силы и о содействии северокорейским организациям, уже находящимся под санкциями, в получении доступа к международным финансовым институтам.

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Интерфакс-Украина
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