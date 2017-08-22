События

17:16 22.08.2017

Правоохранители задержали на Киевщине двух французов, разыскиваемых за мошенничество

Сотрудники Белоцерковского межрайонного отдела Главного управления Службы безопасности Украины в Киевской области задержали на автотрассе Киев - Одесса в Белоцерковском районе двух граждан Франции, которых правоохранительные органы этой страны разыскивают за совершение мошеннических действий.

Как сообщает во вторник пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, в соответствии с Уголовным процессуальным кодексом Украины эти граждане задержаны. По ходатайству Белоцерковской местной прокуратуры по отношению к им применен временный арест сроком на 40 суток.

В настоящее время решается вопрос об экстрадиции задержанных во Францию для привлечения одного из них к уголовной ответственности за совершение уголовных преступлений, а другого - к отбыванию наказания в виде лишения свободы на срок 5 лет 4 месяца 10 дней.

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