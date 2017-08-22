Третьи сутки не удается потушить пожар в Боржомском ущелье Грузии

В процесс локализации огня в Боржомском ущелье Грузии включены 3 вертолета, около 400 пожарных, более 100 лесничих, 500 сотрудников департамента по особым поручениям МВД, а также десятки единиц тяжелой техники, которые мобилизованы с разных регионов страны, сообщает во вторник чрезвычайный штаб по ликвидации пожара.

В сообщении говорится, что в зоне стихийного бедствия продолжают оставаться премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили и все члены штаба, а также руководители соответствующих служб и ведомств.

"Локализацию огня на этом этапе осложняют метеорологические условия - усиливается ветер и фиксируется высокая температура воздуха, что способствует появлению новых очагов возгорания", - сказано в сообщении.

"На местах мобилизованы экипажи скорой помощи и реанимобили, однако помощь медперсонала пока никому не потребовалась. В зоне стихии находится министр здравоохранения Давид Сергеенко, по словам которого, на этом этапе необходимости в эвакуации населения нет.

По информации штаба, огонь не угрожает и пролегающему в ущелье 300 мм газопроводу Боржоми-Бакуриани, который находится в 4 км от зоны пожара.

Тем временем на помощь грузинским спасателям, третьи сутки ведущим борьбу с огнем в Боржомском ущелье, отправились их армянские коллеги.

"Колонна автомобилей уже выехала в Грузию. В Боржоми отправились 11 специализированных пожарно-спасательных автомобилей, 56 специалистов", - сообщили "Интерфаксу" во вторник в МЧС Армении.

По просьбе Агентства по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии, накануне прислал вертолет и соседний Азербайджан, который в понедельник приступил к операции по тушению пожара вместе с вертолетом грузинской пограничной полиции.

Как сообщалось, площадь возгорания в Боржомском ущелье уже превысила 12 гектаров. Борьба с огнем сейчас идет в основном в трех критических зонах, чтобы не допустить его распространение в направлении Боржоми и Бакуриани, а также поселка Цагери и села Даба.