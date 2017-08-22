События

13:36 22.08.2017

Украина и Израиль начинают переговоры об отмене роуминга

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что Украина и Израиль начинают переговоры об отмене взаимного роуминга.

"Мы начинаем работу, об этом мы договорились, в направлении заключения (для этого, скорее всего, будет нужно отдельное соглашение) в сфере снятия барьеров с роуминга", - сказал П.Климкин на совместном с министром по вопросам охраны окружающей среды, министром по делам Иерусалима и наследия Израиля Зеэвом Элькиным брифинге во вторник в Киеве.

По словам главы МИД Украины, данный вопрос важен для обеих сторон.

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Интерфакс-Украина
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