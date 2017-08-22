Почти две трети украинцев гордятся своим гражданством

Почти три четверти украинцев (73%) с надеждой и оптимизмом смотрят в будущее, в том числе почти две трети (63%) гордятся своим гражданством, свидетельствуют данные опроса, проведенного Институтом социологии НАН Украины при поддержке фонда "Демократические инициативы" им.Кучерива.

"За годы Независимости Украины значительно возросла идентификация нашего народа с гражданством своей страны. Мы фиксировали два всплеска, первый - после Оранжевой революции. До нее в первую очередь идентифицировали себя, как гражданина Украины 44%, после - 52%. И второй всплеск был после Революции достоинства. До нее этот показатель составлял 51%, в 2015 уже 65%", - сказала на пресс-конференции во вторник в Киеве директор "Деминициатив" Ирина Бекешкина.

Согласно опросу, на сегодня на западе Украины гордятся своим гражданством 81% (не гордятся 7%), в Центре 67% (не гордятся 16%), на Юге 46% (не гордятся 28%), на Востоке 56% ( не гордятся 17%), на подконтрольных Киеву территориях Донбасса - 39% опрошенных гордятся, 27% не гордятся, при этом, здесь 34% респондентов не смогли определиться.

Основными чувствами, когда они думают о будущем, украинцы называют надежду (47%), тревогу (30%), оптимизм (26%).

Среди страхов у соотечественников преобладают экономические: рост цен (81%), безработица (73%), невыплаты зарплат и пенсий (61%). Кроме того, украинцы боятся роста преступности (51%), нападения внешнего врага (43%). Именно жители Западной Украины чаще всего упоминали страх нападения внешнего врага - 48%.

Согласно опросу, лишь 20% украинцев позитивно относятся к идее присоединения Украины к союзу России и Белоруссии, негативно - 62%.

За присоединение Украины к НАТО выступают 40%, против - 36%.

За вступление в Евросоюз высказались 54%, против - 24%.

Поддерживают идею предоставления русскому языку статуса второго государственного 30% украинцев, категорически против - 54%.

Опрос проводился 3-25 июля во всех областях Украины, кроме оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Всего было опрошено 1800 человек. Погрешность выборки не превышает 2,3%.