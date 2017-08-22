События

11:59 22.08.2017

Группу "клофелинщиков" ждет суд за ограбление в Киеве и избиение до смерти турка

Группа лиц, в том числе гражданин Пакистана, предстанут перед судом за избиение с целью ограбления гражданина Турции, который скончался от полученных травм, сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры Киева.

Как установило досудебное расследование, в марте текущего года 34-летний гражданин Пакистана, желая улучшить свое материальное положение, решил заняться ограблениями граждан с помощью снотворного вещества (клофелина), а в сообщники взял двух знакомых.

Согласно плану, 31-летняя сообщница через Интернет познакомилась с гражданином Турции и предложила отдохнуть в развлекательном заведении. На встрече женщина добавила в бокал своего спутника снотворное и пригласила к себе. В квартире новой знакомой гостя уже ждали сообщники девушки, которые сразу же попытались отобрать у него мобильный телефон. Мужчина начал сопротивляться, однако злоумышленники нанесли ему множественные удары, от которых иностранец потерял сознание.

Грабители забрали у него мобильные телефоны, 5 тыс. грн и золотое украшение. После этого гражданина Турции вынесли из квартиры, посадили в такси и выбросили на обочине в одном из районов Киева, где он, не приходя в сознание, скончался от полученных телесных повреждений.

Киевская местная прокуратура №8 Киева направила в суд обвинительный акт в отношении трех лиц, обвиняемых в совершении разбойного нападения, сопряженного с причинением тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего. Все обвиняемые находятся под стражей, им грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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