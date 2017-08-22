В РФ задержали режиссера Серебренникова

Режиссеру Кириллу Серебренникову, который подозревается в организации хищения 68 млн рублей, выделенных из бюджета, может быть избрана мера пресечения в виде ареста или домашнего ареста, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Поскольку К.Серебренников подозревается в организации мошенничества, ему может быть избрана мера пресечения, связанная с лишением свободы", - сказал собеседник агентства.

Ранее во вторник официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила "Интерфаксу", что следователи задержали К.Серебренникова по подозрении в организации хищения 68 млн рублей.

"Главным управлением по расследованию особо важных дел СКР по подозрению в организации хищения не менее 68 млн рублей, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа", задержан художественный руководитель театра "Гоголь-центр" Кирилл Серебренников", - сказала С.Петренко.

Она добавила, что следствие квалифицирует его действия по ч.4 ст.159 (мошенничество в особо крупном размере).

В ближайшее время режиссеру будет предъявлено обвинение и будет решен вопрос об избрании меры пресечения.