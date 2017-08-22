События

11:19 22.08.2017

Прокуратура АР Крым направит в ФРГ запрос в рамках расследования дела о незаконном посещении группой Scooter полуострова

Прокуратура Автономной республики Крым намерена направить запрос в Германию относительно правовой помощи в рамках расследования уголовного дела в связи с незаконным посещением Крыма немецкой группы Scooter.

"Мы сейчас проводим все необходимые следственные действия. Через механизм правовой помощи мы намерены направить нашим коллегам в ФРГ запрос для допроса людей, для начала – подтверждение того, действительно ли они пересекали эту границу, ведь пока нам это известно только по СМИ", - сообщил прокурор Крыма Гюндуз Мамедов на пресс-конференции во вторник в Киеве.

По его словам, не смотря на то, что есть видеоролик с выступлением этой группы на оккупированном полуострове, все эти факты надо собирать и доказывать.

"После этого мы примем решение: если мы найдем аналогичную статью уголовной ответственности и направим материалы в ФРГ для того что бы их преследовали там по немецким законам. Я этот факто тоже не исключаю", сказал прокурор. Он так же пояснил, что дело открыто по статье 332-1 – нарушение порядка въезда и выезда в Крым.

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