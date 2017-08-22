На шахте в Донецкой области смертельно травмирован горняк

Прокуратура Донецкой области выясняет обстоятельства смертельного травмирования работника подрядной организации "Шахтное строительно-монтажное управление №1" во вторник, 22 августа, во время работы на 130 пикете блока 10 ПАО "Шахтуправление "Покровское".

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией ч.2 ст.272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью). Процессуальное руководство будет осуществлять Красноармейская местная прокуратура.