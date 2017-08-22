События

09:31 22.08.2017

Пожар на территории Задонецкого лесничества в Харьковской области ликвидирован

Во вторник утром пожар на территории Задонецкого лесничества (Змиевский район Харьковской области) был полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.

"В 20.37 (понедельника - ИФ) пожар был локализован. В дальнейшем подразделения ГСЧС совместно с работниками лесхоза проводили пролив отдельных очагов возгорания. Ночью на месте происшествия дежурили 2 подразделения службы спасения, а также техника и личный состав лесхоза для предотвращения возникновения возгорания. В 06.00 22 августа пожар был полностью ликвидирован", - говорится в обнародованном во вторник утром сообщении.

Всего на месте происшествия было задействовано 10 единиц техники ГСЧС (в т.ч. пожарный вертолет), 10 единиц техники лесхоза; а также 60 человек личного состава от ГСЧС и 40 работников лесхоза.

Площадь лесного пожара составила 3 га на территории, принадлежащей Змиевскому лесхозу, и около 2 га самосева Задонецкого сельского совета.

Как сообщалось, информация о пожаре на территории Задонецкого лесничества поступила в дежурную часть ГУ ГСЧС в Харьковской области в 17.30 в понедельник.

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