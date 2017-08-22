Землетрясение в Италии унесло жизни двух человек

Не менее двух человек, по последним данным, погибли в результате землетрясения на итальянском острове Искья, сообщает во вторник местное телевидение.

Погибшие - женщины. Кроме того, власти получили информацию о 39 пострадавших.

Ранее сообщалось об одной жертве.

Пожарным и спасателям удалось извлечь живыми из-под завалов обрушившихся домов пятерых человек, в том числе - семимесячного ребенка. В настоящее время спасатели стремятся помочь его братьям, которые также оказались заблокированы под завалами. Им - восемь и 11 лет.

Ранее стало известно, что на острове, расположенном в Неаполитанском заливе, произошло землетрясение магнитудой 4 на глубине в примерно 5 км.

Власти эвакуировали один отель и часть здания местной больницы. Десятки домов разрушены, многие жители острова провели ночь на улице.

Для туристов ночью было открыто паромное сообщение с материком, чтобы желающие могли покинуть остров досрочно.