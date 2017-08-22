События

08:54 22.08.2017

Союзники США готовы на наращивание своих воинских контингентов в Афганистане - шеф Пентагона

Министр обороны США Джим Мэттис заявил, что США и ряд их союзников готовы к увеличению численности своих войск в Афганистане, сообщил Пентагон.

"Я проведу консультации с генеральным секретарем НАТО и нашими союзниками, некоторые из которых согласились на увеличение численности своих войск (в Афганистане - ИФ)", - говорится в заявлении министра, распространенном Пентагоном.

Ранее сообщалось, что США намерены дополнительно разместить в Афганистане 3,9 тыс. своих военных.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Боевики за сутки 30 раз обстреляли позиции сил АТО: 1 военнослужащий ранен, 1 – погиб

Порошенко назначил Александра Куця начальником ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях – указ

Порошенко назначил Александра Куця начальником ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях

Боевики в зоне АТО в понедельник 13 раз нарушили "режим тишины", активность НВФ уменьшилась

СБУ в Харьковской области перекрыла канал поставок в РФ агрегатов для военно-транспортной авиации

ПОСЛЕДНЕЕ

В центре Киева частично ограничат движение в связи с репетициями и празднованием Дня Независимости – КГГА

США не будут использовать армию для построения демократий за рубежом - Трамп

Министр обороны США обсудил в Аммане с королем Иордании совместную борьбу с ИГ

На День Независимости киевское метро изменит режим работы

Датская полиция обнаружила тело шведской журналистки Ким Валл

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Price
РЕКЛАМА