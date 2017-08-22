Союзники США готовы на наращивание своих воинских контингентов в Афганистане - шеф Пентагона

Министр обороны США Джим Мэттис заявил, что США и ряд их союзников готовы к увеличению численности своих войск в Афганистане, сообщил Пентагон.

"Я проведу консультации с генеральным секретарем НАТО и нашими союзниками, некоторые из которых согласились на увеличение численности своих войск (в Афганистане - ИФ)", - говорится в заявлении министра, распространенном Пентагоном.

Ранее сообщалось, что США намерены дополнительно разместить в Афганистане 3,9 тыс. своих военных.