События

07:03 22.08.2017

Министр обороны США обсудил в Аммане с королем Иордании совместную борьбу с ИГ

Шеф Пентагона Джеймс Мэттис и король Иордании Абдулла II обсудили во время встречи борьбу с террористической организацией "Исламское государство" и двустороннее сотрудничество в сфере безопасности.

"Сегодня министр обороны Джеймс Мэттис встретился с королем Иордании Абдуллой II бен Аль-Хусейном, чтобы выразить признательность США за усилия Иордании по борьбе с ИГИЛ и подтвердить приверженность США длительному сотрудничеству с Иорданией", - сообщила в понедельник пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт.

Кроме того, "министр выразил признательность Иордании за поддержку военного присутствия США и за прочное двустороннее сотрудничество в области безопасности".

Как отметила Д.Уайт, это "первый визит Дж.Мэттиса в Иорданию в качестве министра обороны США".

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