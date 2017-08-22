Датская полиция обнаружила тело шведской журналистки Ким Валл

Датские правоохранительные органы обнаружили в территориальных водах Дании тело женщины, в которой опознали пропавшую журналистку Ким Валл, сообщил в понедельник шведский телеканал "SVT Nyheter".

Ранее сообщалось, что создатель и владелец подводной лодки, на которой шведскую журналистку Ким Валл в последний раз видели живой, Петер Мадсен заявил, что во время путешествия на подводном судне произошел несчастный случай, в результате которого девушка скончалась.

"Обвиняемый рассказал полиции и суду, что на борту подводной лодки произошел несчастный случай, ставший причиной смерти К.Валл, после чего он (П.Мадсен - ИФ) похоронил ее в море", - говорилось в заявлении полиции Копенгагена, которая ведет расследование этого дела.

"Полиция Копенгагена также подтверждает, что обвинения (против П.Мадсена - ИФ) остаются в силе", - также заявили в полиции.

Подлодка, на которой К.Валл путешествовала с создателем и владельцем судна П.Мадсеном, затонула в пятницу 11 августа, сам П.Мадсен был спасен, а журналистка считалась пропавшей. Позже лодку подняли и отбуксировали в порт Копенгагена, но на борту никого не обнаружили.

В полиции заявили, что полагают, что затопление подлодки было намеренным, его цель - скрыть убийство.

П.Мадсен сконструировал самодельную подлодку "Наутилус" в 2008 году. Тогда она стала самым большим таким судном в мире.