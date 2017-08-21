В дипломатическом квартале Кабула раздался сильный взрыв
Мощный взрыв прогремел в понедельник в дипломатическом квартале Кабула, передает сингапурский телеканал "Чэннел Ньюс Эйша".
Информации о пострадавших и об ущербе пока не поступало.
По его данным, взрыву предшествовало оповещение о "неминуемой ракетной атаке", которое обычно в таких случаях распространяется в посольстве США.
Телеканал обращает внимание, что взрыв прогремел за несколько часов до речи президента США Дональда Трампа, в которой он планирует рассказать о новой стратегии Вашингтона в Афганистане.