Порошенко назначил Александра Куця начальником ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях

Президент Украины Петр Порошенко своим указом назначил Александра Куця начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.

"Назначить Куця Александра Ивановича начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях", - говорится в тексте указа №227/2017, обнародованного в понедельник вечером на сайте главы государства.

Ранее А.Куць занимал должность начальника ГУ СБУ в Донецкой области.