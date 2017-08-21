СБУ в Харьковской области перекрыла канал поставок в РФ агрегатов для военно-транспортной авиации

В Харьковской области сотрудники Службы безопасности Украины перекрыли канал поставок в Россию новых и отремонтированных узлов и агрегатов для военно-транспортной авиации.

Как сообщает в понедельник пресс-центр СБУ, правоохранители установили, что группа подозреваемых, используя реквизиты подконтрольных субъектов хозяйствования в Украине и РФ, оформляли заказ в российских юридических структурах, в том числе, в тех, к которым применен закон Украины "О санкциях".

"Злоумышленники, в частности, контрабандно ввозили в Украину для ремонта бывшие в употреблении узлы и агрегаты для военно-транспортной авиации, а также нелегально поставляли в страну-агрессора новые запчасти. Для прикрытия сделки дельцы задействовали ряд специально созданных фиктивных фирм", - сказано в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленников на границе во время очередной попытки вывоза в РФ партии товаров двойного назначения.

Открыто уголовное производство по ст. 333 Уголовного кодекса Украины (незаконный вывоз за пределы Украины сырья, материалов, оборудования, технологий для создания оружия, а также военной и специальной техники). Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.