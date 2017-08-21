Апелляционный суд оставил в силе меру пресечения нардепу Добкину
Апелляционный суд г.Киева отказал в удовлетворении апелляционной жалобы защиты народного депутата из фракции Оппозиционный блок Михаила Добкина на решение Печерского районного суда г.Киева об избрании ему меры пресечения виде содержания под стражей с альтернативой залога в 50 млн грн.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение коллегия судей вынесла на заседании в понедельник.
Адвокат народного депутата в ходе судебного заседания заявлял, что подозрение, предъявленное М.Добкину, не обоснованное и не мотивированное.
В свою очередь М.Добкин подчеркивал, что выполнял условия установленной ему меры пресечения в полном объеме и заверил, что, если суд отменит ее, он обязуется являться к следователю по первому вызову.
В свою очередь прокурор подтвердил, что М.Добкин ни разу не нарушил условия меры пресечения.
Кроме того, в комментарии журналистам народный депутат сообщил, что апелляционный суд Киева принял к рассмотрению его апелляционную жалобу на решение об аресте его имущества, и заседание суда состоится 4 сентября.
По словам М.Добкина, не все имущество, на которое решением суда наложен арест, принадлежит ему.
Как сообщалось, Генеральная прокуратура Украины вручила М.Добкину подозрение по статье о мошенничестве и превышении служебных полномочий.
13 июля 2017 года Верховная Рада проголосовала за лишение депутатской неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности, а также одобрила задержание и арест М.Добкина.
15 июля Печерский районный суд Киева постановил взять под стражу на 60 дней народного депутата М.Добкина и установил в качестве альтернативы сумму залога в 50 млн грн (было предоставлено 5 дней на внесение залога).
19 июля стало известно, что залог за М.Добкина внесен: 30 млн грн – от нардепа из "Оппозиционного блока" Вадима Новинского и 20 млн грн – от сопредседателя этой партии Бориса Колесникова.