В центре Ростова-на-Дону горят уже 25 жилых домов

Пожар в центре Ростова-на-Дону распространился с 12-и частных жилых домов уже на 25, его тушат несколько сот человек и вертолеты.

"В настоящее время загорелось около 25 домов. Близлежащие кварталы отключены от газа и электроснабжения", - сообщил днем в понедельник журналистам замначальника Главного управления МЧС России по региону Евгений Кондратьев.

По словам Е.Кондратьева, пожар тушат более 400 человек и более 200 единиц техники, задействовано шесть вертолетов.

"Кроме задействованных для тушения пожара шести вертолетов, планируется подкрепление в количестве трех вертолетов от Южного военного округа", - сказал он.

По его данным, на месте работают представители Следственного комитета и прокуратуры.

О локализации пожара пока говорить нельзя, отметил Е.Кондратьев.

Он уточнил, что погибших нет, принимаются все меры для тушения пожара

Ранее сообщалось, что в результате возгорания в частном секторе в центре Ростова-на-Дону, по данным на 15:00 мск, огнем было охвачено 12 жилых частных домов: два двухэтажных и десять одноэтажных. За помощью к медикам обратились девять человек. Двое из них госпитализированы. В городе введен режим ЧС.

Работает оперативный штаб по ликвидации последствий возгорания, проводится эвакуация жителей из многоэтажных домов, расположенных по улице Нижегородской, в непосредственной близости от очага. Уже эвакуировано более 560 человек. Развернуты шесть пунктов временного размещения вместимостью более 700 человек.

В ликвидации пожара задействованы вертолет Ми-8 МЧС, пожарный катер, а также два вертолета Ми-8 Минобороны РФ.