В Минюсте Украины жалуются на недофинансирование пенитенциарной системы и некомплект сотрудников

В Министерстве юстиции Украины недоумевают по поводу обвинений уполномоченного Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской относительно событий в Одесском следственном изоляторе и сетуют на недофинансирование как один из факторов, который привел к трагедии в СИЗО.

Заместитель министра юстиции Денис Чернышов на брифинге в понедельник в Киеве рассказал, что обыски и проверка, которые проводились в Одесском СИЗО, были плановыми, Но даже если не были запланированы, то проводились бы внепланово, так как гибель сотрудницы изолятора потребовала надлежащей реакции.

Во время обысков, по словам Д.Чернышова, у заключённых и арестованных Одесского СИЗО была изъята масса запрещенных предметов: брага, шприцы с наркотиками и даже топор.

По словам замминистра, в этом году произошло 20 случаев нападения на сотрудников пенитенциарных учреждений, последний случай - в Одесском изоляторе, как отметил Д.Чернышов, не вызвал надлежащей реакции омбудсмена В.Лутковской, в то же время она разместила на своей страничке в Фейсбуке фотографии, якобы свидетельствующие об избиении заключённого и призвала Генпрокуратуру разобраться с этим фактом.

"Мы не просто удивлены, мы возмущены таким подходом... Наши права тоже должны быть защищены", - заявил замминистра.

В свою очередь, присутствующий на брифинге народный депутат Украины Игорь Алексеев (фракция "Народный фронт") отметил, что такая ситуация требует немедленного расследования, а также выразил мнение, что парламентарии в начале сессии должны незамедлительно решить вопрос смены омбудсмена. Народный депутат Андрей Помазанов (фракция "Народный фронт") поддержал своего коллегу в этом, добавив, что после случая гибели сотрудницы СИЗО В.Лутковская должна была отреагировать на этот факт, а не обвинять работников пенитенциарной системы в избиении заключённых и арестованных. Депутат подчеркнул, что факт якобы избиения не подтвердился.

Кроме того, замминистра юстиции обратил внимание, что инцидент, повлекший гибель сотрудницы изолятора, ещё раз показал небезопасность этой работы и необходимость привлечения внимания с системе и реформам, проходящим в ней.

В частности, по словам В.Чернышова, ключевой проблемой остаётся некомплект сотрудников. Из-за низкого уровня финансирования и, соответственно, низкой зарплаты, мужчины не хотят идти работать в пенитенциарную систему, а в некоторых учреждениях почти половина персонала - женщины, в целом же некомплект составляет около 50%.

По словам замминистра, бюджет системы на этот год составляет около 40% от необходимых нужд - менее 4 млрд грн на всю пенитенциарную систему.

"Просим обратить на это внимание Министерство финансов, бюджетный комитет, Верховную Раду", - подчеркнул Д.Чернышов.