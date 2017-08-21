В Украине будут созданы новые базы подготовки Сил спецопераций

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в Украине будут созданы новые базы по подготовке Сил спецопераций.

"Сегодня Силы спецопераций являются символом нашего сотрудничества с нашими партнерами по НАТО. Создаются специальные базы, мы договорились, что и в Кропивницком будут построены объекты, которые улучшат уровень подготовки наших спецназовцев", - сказал президент во время своей рабочей поездки в Кировоградскую область.

По его словам, в условиях агрессии РФ в Украине указом президента были созданы Силы спецопераций. "И очень важно, что основу этих сил составляют герои, военнослужащие, в том числе 3-го полка спецназа, который стал символом Кропивницкого. И в самые трудные моменты военной агрессии – это и оборона Донецкого аэропорта…, и обеспечение выхода наших сил в Дебальцево, и операций в Луганске, и много-много операций, о которых я не могу сейчас рассказать", - сказал он.