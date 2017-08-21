События

14:40 21.08.2017

В Украине будут созданы новые базы подготовки Сил спецопераций

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в Украине будут созданы новые базы по подготовке Сил спецопераций.

"Сегодня Силы спецопераций являются символом нашего сотрудничества с нашими партнерами по НАТО. Создаются специальные базы, мы договорились, что и в Кропивницком будут построены объекты, которые улучшат уровень подготовки наших спецназовцев", - сказал президент во время своей рабочей поездки в Кировоградскую область.

По его словам, в условиях агрессии РФ в Украине указом президента были созданы Силы спецопераций. "И очень важно, что основу этих сил составляют герои, военнослужащие, в том числе 3-го полка спецназа, который стал символом Кропивницкого. И в самые трудные моменты военной агрессии – это и оборона Донецкого аэропорта…, и обеспечение выхода наших сил в Дебальцево, и операций в Луганске, и много-много операций, о которых я не могу сейчас рассказать", - сказал он.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Украинцев нет среди пострадавших в ДТП в Турции

"Точка невозврата" еще не пройдена

В Житомирской области горит 120 га заповедного леса

Адвокат Герасько подтвердил свое назначение госзащитником Януковича

Сообщение о минировании Киевского апелляционного хозсуда оказалось ложным

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко ждут в Харьковской области во вторник

В Минюсте Украины жалуются на недофинансирование пенитенциарной системы и некомплект сотрудников

Матиос возлагает вину за "илловайскую трагедию" исключительно на РФ

В Лондоне замолчал Биг-Бен

На Волыни чиновники закупали оборудование для угольной промышленности на оккупированном Донбассе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
солнечные очки на price.ua
РЕКЛАМА